Heftige Unwetter töten Tiere

Brutale Unwetter: Große Hagelkörner haben Dutzende Tiere erschlagen.

Die extremen Unwetter der vergangenen Wochen haben auch in Bayern enormen Schaden angerichtet. Wie jetzt bekannt wird, sorgen sie für zahlreiche Todesopfer in der Tierwelt.

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind mindestens 18 Rehe, dazu noch viele Enten und Hühner tot aufgefunden worden, berichtet die Bild. Auch ein Pferd kam bei einem der Hagelstürme zu Tode.

25 Störche von Hagel erschlagen

Auf Nachfrage der Zeitung hieß es aus dem Landesverband für Vogelschutz, dass etwa 25 Störche starben. Sie wurden von acht Zentimeter großen Hagelkörnern getroffen.

Sogar zwei Katzen haben es nicht geschafft dem Unwetter zu entkommen und wurden getötet.

Auch Tiere sind Leidtragende des Klimawandels

Der bekannte Wetter-Experte Jörg Kachelmann postete auf Twitter: "Beim Hagel kürzlich in Bayern müssen wir mehr auch daran denken, was es mit dem Tierreich macht. Auch Tiere gehören zu den Leidtragenden einer Atmosphäre mit höheren Temperaturen und mehr Wasserdampf in der Luft und entsprechend häufiger größerem Hagel."