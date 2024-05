Herzinfarkt: Fußballer (35) bricht am Feld zusammen und stirbt

In einer deutschen Kreisliga kam es zu einer Tragödie. Ein 35-jähriger Spieler sackte in der ersten Halbzeit zusammen und starb.

Beim Kreisliga-Spiel der "Bodensee Staffel 1" in Wangen im Allgäu kam es zu der Tragödie. In der 33. Minute bricht der 35-jährige Fatih S. der Gast-Mannschaft FC Leutkirch II zusammen. Er wurde noch in eine Klinik eingeliefert, wo er einige Stunden später starb. In türkischen Medien heißt es, die Todesursache sei ein Herzinfarkt gewesen.

"Momentan sind wir nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Wir müssen jetzt erst mal mit der Familie Kontakt aufnehmen", erklärt Felix Hoff, Vorstand des FC Leutkirch, gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Laut Verein seien bei dem Spieler keine Vorerkrankungen bekannt gewesen. Fatih S. war Familienvater.