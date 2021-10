Hessen: Auto fährt in Kindergruppe

Zwei Mädchen und ein Junge im Alter von sieben bis neun Jahren wurden dabei schwer verletzt.

Hessen. Am Freitag um etwa 8 Uhr ist ein 30-jähriger Lenker mit seinem Auto in eine Gruppe von Schulkindern vor der Kindertagesstätte "Zwergenstübchen" in Witzenhausen gefahren. Wie die Polizei berichtet haben sich dabei drei Kinder (zwei Mädchen und ein Bub im Alter zwischen sieben bis neun Jahren) schwer verletzt. Auch der Auto-Lenker soll verletzt sein. Die Behörden gehen von einem Unfall aus – wie es zu dem Crash kam ist aber noch unklar.

Ein Polizeisprecher beschreibt den Unfall-Hergang gegenüber "Bild": "Der Kleinwagen ist aus bislang noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf den Gehweg gefahren. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt eine fünfköpfige Schülergruppe, die auf dem Weg zur Grundschule war. Aus dieser Gruppe sind drei Schüler offenbar direkt von dem Auto erfasst, dadurch schwer verletzt worden."

Ein Kind sei unter dem Wagen gelegen und wurde sofort von Ersthelfern geborgen. Ein weiteres Unfallopfer sei gegen die Wand geknallt.

Die Polizei und Rettung war im Großeinsatz vor Ort.