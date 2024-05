Heute ist der internationale Tag des Hamburgers

Internationaler Tag des Hamburgers – Ein Fest für Burger-Fans weltweit.

Wussten Sie, dass jedes Jahr am 28. Mai Burger-Liebhaber auf der ganzen Welt den Internationalen Tag des Hamburgers feiern? Der Mai ist als einer der ersten Hauptmonate der Grillsaison bekannt, und dieser besondere Tag hat sich seinen festen Platz im Kalender der kuriosen Feiertage verdient. Aber warum feiern wir diesen Tag überhaupt? Der folgende Beitrag gibt einen umfassenden Überblick über die Ursprünge und Bedeutung dieses köstlichen Feiertags.

Ursprung und Bedeutung des Tags des Hamburgers

Der Tag des Burgers wird jedes Jahr am 28. Mai gefeiert. Das genaue Gründungsjahr des US-amerikanischen Nationaltags der Burger ist unbekannt. Allerdings gibt es Hinweise, dass dieser Feiertag bereits vor 1992 existierte.

Ein früher Eintrag auf der Website "Bizzare American Holidays", die Ende der 1990er-Jahre von zwei Schülerinnen erstellt wurde, verzeichnet den National Burger Day. Die früheste bekannte Version dieses Eintrags stammt vom 4. März 2000.

Ein weiterer Hinweis kommt von der Website cooksinfo.com, die die Ursprünge des Burger-Tages im Jahr 1992 sieht. Damals erklärte die Burgerkette White Castle den Mai zum National Hamburger Month. Diese Marketing-Aktion erlangte landesweite Bekanntheit, als die Schauspielerin Rosie O'Donnell in ihrer TV-Show am 1. Mai 1998 Burger von White Castle servierte und dem Publikum Gutscheine für kostenlose Burger verteilte.

Warum der 28. Mai?

Es wird vermutet, dass der internationale Hamburger-Tag aus dem National Hamburger Month im Mai hervorgegangen ist. Warum genau der 28. Mai gewählt wurde, bleibt unklar. Einige Quellen nennen auch den 28. Juli und den 21. Dezember als mögliche Termine für einen National Hamburger Day.

Internationales Burger-Fest

Es gibt unterschiedliche Angaben darüber, wo dieser Tag gefeiert wird. Einige Quellen sprechen von einem internationalen Feiertag, andere von einem nationalen Tag in den USA. Wahrscheinlich hat dieser Feiertag seine Ursprünge in den USA und wurde dort zu einem internationalen Fest erklärt.

Alternativen Burger-Feiertage

Neben dem Internationalen Tag des Hamburgers gibt es weitere Burger-Feiertage:

Tag des Sloppy Joe (18. März)

Nationaler Tag des Burgers in Großbritannien (27. August)

Tag des Doppel-Cheeseburgers (15. September)

Tag des Cheeseburgers (18. September)

Was einen Hamburger ausmacht

Ein Hamburger besteht im Wesentlichen aus einem Brötchen, verschiedenen Belegen wie Gurken, Zwiebeln und Tomaten, sowie einer gegrillten Scheibe Rinderhackfleisch. In den letzten Jahren hat sich ein Trend zu handgemachten Burgern aus hochwertigen Zutaten und vegetarischen Varianten entwickelt.

Theorien über die Namensherkunft

Theorie 1: Der Name stammt von der Stadt Hamburg, wo ein Imbiss namens Rundstück warm bekannt war.

Theorie 2: Hamburger Fleisch war ein Luxusartikel, importiert aus dem Hamburger Hafen.

Theorie 3: Der Begriff tauchte erstmals 1842 in einem US-amerikanischen Kochbuch auf.

Theorie 4: Der Hamburger wurde während eines Jahrmarkts nahe der Stadt Hamburg, New York, von den Menches Brothers erfunden.

Erfindung des Hamburgers

Die Ursprünge des Hamburgers sind umstritten. Eine Version besagt, dass Louis' Lunch in New Haven den Hamburger erfunden habe. Eine andere Version spricht von Charlie Negrin, der 1895 in Wisconsin Hamburger verkauft haben soll. Auch der Bundesstaat Oklahoma beansprucht die Erfindung des Hamburgers für sich.

Ob in den USA, Deutschland oder anderswo – der Internationale Tag des Hamburgers ist eine wunderbare Gelegenheit, einen köstlichen Burger zu genießen. In diesem Sinne: Guten Appetit und einen tollen International Hamburger Day!