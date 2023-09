× Hier wird Chucky die Mörderpuppe von der Polizei verhaftet

Chucky, die legendäre Mörderpuppe aus dem gleichnamigen Horrorfilm-Serie sorgte nun in Mexiko für Angst und Schrecken – bis die Handschellen klickten.

Vor allem Horrorfilm-Fans kennen die kleine Kinderpuppe mit den langen roten Haaren und dem dämonischen Grinsen: Chucky, die Mörderpuppe kam erstmals 1988 auf die Leinwand, sechs weitere Filme folgten.

In Mexiko wurde der Grusel der Filme nun Realität. Auf Bildern ist zu sehen, wie die Chucky-Puppe in Handschellen von Polizisten festgehalten wird, um das Verbrecherfoto ("mugshot") aufzunehmen. Wie Reuters berichtet, wurden Chucky und sein Besitzer vor wenigen Tagen in einer Stadt im Norden Mexikos in Gewahrsam genommen.

© Reuters/Noticias NRT Mexico/Handout ×

Der Hintergrund der kuriosen Amtshandlung ist jedoch alles andere als lustig. Offenbar hatte der Puppenspieler, ein Mann der als Carlos "N" identifiziert wurde, mithilfe der dämonischen Chucky-Puppe Menschen erschreckt und Geld verlangt.

© Reuters/Noticias NRT Mexico/Handout ×

Beide – sowohl Carlos "N" als auch Chucky – wurden wegen Ruhestörung und Gefährdung der Integrität Anderer angeklagt.

Eine Polizistin wurde lachend dabei gesehen, als sie das lange Messer hochhielt, das der Puppe abgenommen wurde. Laut mexikanischen Medien wurde zudem jener Beamte, der Chucky Handschellen angelegt hatte, später gerügt, seinen Job nicht ernst zu nehmen.

Carlos "N" wurde mittlerweile wieder auf freien Fuß entlassen. Was aus Chucky wurde, ist indes nicht bekannt.