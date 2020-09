Der sechsjährige Josh McIntyre starb am 8. September völlig unerwartet in Lake Jackson im US-Bundesstaat Texas. Wie nun bekannt wurde, ist der Bub an den Folgen einer Infektion durch verunreinigtes Leitungswasser gestorben.

Gefährliche Amöbe im Wasser

Im Wasser, in dem Josh spielte, wurden die gefährlichen Amöben nachgewiesen, die Mikrobe Naegleria zerstörte schließlich das Gehirn des Kindes. Das wurde von den Behörden in Texas bestätigt. Gleichzeitig warnten die Behörden davon, das Trinkwasser in der Gemeinde (28.000 Einwohner) zu trinken. Nun soll geklärt werden, warum das Wasser verunreinigt war.

Dritter Todesfall in diesem Sommer

Die Amöbe Naegleria fowleri ist normalerweise ungefährlich. In seltenen Fällen kann die hirnfressende Amöbe aber auch tödlich sein. Der Einzeller tritt durch die Nase in den Körper des Menschen ein und kann dann das Gehirn befallen. Die Amöbe kann eine seltene Infektion des Gehirns auslösen, die fast immer tödlich ist. Diesen Sommer sind bereits drei Personen an der Amöbe gestorben, seit 1962 wurden in Florida 37 Fälle registriert.