Hoffnung für Millionen: Forscher finden Antikörper gegen HIV

Forscher der Uniklinik Köln haben die neue Hoffnung im Kampf gegen HIV entdeckt. In internationalen Blutproben haben die Forscher den Antikörper 04_A06 gefunden, welcher in Zukunft Leben retten sollte.

Die besonderen Antikörper werden aus dem Blut sogenannter "HIV-Elite-Neutralisierer" gewonnen. Das sind Menschen, welche trotz der Infektion starke Abwehrkräfte gegen HIV entwickeln. Die Studie erschien in "Nature Immunology".

Die Forscher haben aus dem Blut von 32 Patienten insgesamt 831 verschiedene Antikörper isoliert. Sie testeten im Labor diese gegen zahlreiche Virusvarianten.

Hohe Schutzwirkung

Ihre Entdeckung zeigt, dass 04_A06 die wichtigen Stellen am HI-Virus effektiv blockiert. An diesen Stellen dockt das Virus eigentlich an Immunzellen, um sich im Körper auszubreiten.

In ihrem Experiment nutzten sie humanisierte Mäuse. Das sind Tiere, welche mit menschlichen Immunzellen ausgestattet worden sind. Bei ihnen konnte mithilfe des Antikörpers das Virus komplett unterdrückt werden. Laut einer Modellrechnung mit einer verlängerten Version von 04_A06 liegt die Schutzwirkung bei über 93 Prozent, wenn die Antikörper innerhalb von 24 Wochen dreimal verabreicht werden.

Patent liegt bei der Universität

Die Forscher vermuten, dass 04_A06 eine HIV-Infektion verhindern könnte, aber nur wenn dieser rechtzeitig verabreicht wird. Das Patent wurde schon von der Universität Köln angemeldet. Dieses umfasst Teile der Forschungsarbeit sowie zwei Hauptautoren.