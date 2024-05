× Hollywood trauert: Stuntman von Chris Pratt stirbt mit nur 47 Jahren

Der Stuntman Tony McFarr, der für einige der größten Hollywoodstars, darunter Chris Pratt, als Double einsprang, ist im Alter von 47 Jahren gestorben.

McFarr verstarb am Montag in seinem Haus in der Nähe von Orlando, Florida. Die Umstände seines Todes sind noch unklar. Seine Familie hat noch keine offizielle Erklärung abgegeben. Farrs Mutter Donna sagte gegenüber TMZ, sein Tod sei "unerwartet und schockierend" gewesen. Derzeit werden toxikologische Untersuchungen durchführt.

Einer der gefragtesten Stuntmänner der Branche

McFarr war ein erfahrener Stuntman mit einer langen Karriere in der Filmindustrie. Über 20 Jahre Erfahrung in der Unterhaltungsindustrie konnte der 47-Jährige vorweisen. Er wirkte in zahlreichen bekannten Filmen mit, darunter "Jurassic World", "Fast & Furious 7", "Captain America: Civil War" und "Guardians of the Galaxy Vol. 2".

Neben seinen Filmrollen war McFarr auch ein erfolgreicher Gastronom und Besitzer der Poké-Bar Reel Bowls und des Fit Kitchen Restaurants. Laut Instagram-Posts öffnete Reel Bowls erst im Februar zum ersten Mal seine Türen. McFarr hinterlässt eine Tochter, eine Schwester sowie seine Eltern. Er wird in Pennsylvania begraben.