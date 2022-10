Horror-Crash auf A4 bei Jesolo: Sieben Tote

Der Crash ereignete sich am Wochenende. Die Zahl der Todesopfer des tragischen Unfalls stieg inzwischen auf sieben.

Italien. Am Wochenende ereignete sich auf der italienischen Autobahn A4 ein schrecklicher Verkehrsunfall bei dem sieben Menschen ihr Leben verloren. Das Fahrzeug war in eine Karambolage verwickelt und wurde dabei gegen einen Lkw gedrückt. Sechs Personen kamen am Unfallort ums Leben – eine Schwerverletzte starb später im Krankenhaus, wie jetzt bekannt wurde.

Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich der schreckliche Unfall am Freitag um etwa 15.45 Uhr auf der Autobahn A4 in Fahrtrichtung Venedig, in der Nähe von San Donà di Piave, der Nachbargemeinde des beliebten Badeorts Jesolo.

Bei den Todesopfern handelt es sich um den Ex-Bürgermeister des Ortes Riccione, eine Pädagogin sowie fünf Personen mit Down-Syndrom.

Die Gruppe war gerade auf dem Weg zu einer Inklusionsfeier, als der Unfall passierte.