Horrorfund: Leiche von TV-Star gefunden

Karen Webb, die Polizeichefin des Bundesstaates New South Wales, berichtet am Dienstag: „Wir sind überzeugt, Luke und Jesse gefunden zu haben". Die Leichen sind in der Stadt Bungonia (ca. 200 Kilometer von Sydney entfernt) gefunden worden. Laut Medienberichten sind die beiden Körper in Surfboard-Taschen, in einem weißen Transporter versteckt gewesen.

Verdächtig wird der frühere Liebespartner vom TV-Star, der Polizist Beau Lamarre-Condon (28), dieser hat die Polizeibeamten zum Fundort der Leichen gebracht. Die Polizeichefin sagt: „Diese Information kam mit der Hilfe des Beschuldigten". Die Behörden gehen in diesem Fall jedoch nicht von einem Hassverbrechen gegen Schwule, sondern von einer Beziehungstat aus. Die Polizei ist dem Täter schnell auf die Spur gekommen, da es sich bei der Tatwaffe um eine Polizeiwaffe handelt, die der Verdächtige auf der Polizeiwache in einem Schließfach versteckt hat.

Human remains have been found in the search for missing Sydney couple Jesse Baird and Luke Davies, confirming their bodies were discovered in NSW's southern highlands.



If you know a victim of domestic violence, call the 24-hour hotline 1800-RESPECT.