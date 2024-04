Illegale Beauty-OP in Restaurant - Frau stirbt

Eine Frau starb in Mexiko während einer illegalen Beauty-OP. Die OP wurde in einem Restaurant von einem Studenten durchgeführt.

Wie mehrere Medien berichten, starb eine junge Frau in Tepatitlán de Morelos, östlich von Guadalajara, Mexiko, unter schrecklichen Umständen während einer illegalen Beauty-OP. Ein Medizinstudent und zwei weitere Personen wollten bei der jungen Frau eine Fettabsaugung und einen Fetttransfer durchführen. Dies kostete der jungen Frau das Leben. Georgina starb in Folge eines Herzinfarkts, da Fett in ihren Blutkreislauf gekommen war.

Schockierende Umstände

Die Operation fand illegal in Restaurant- und Büroräumen statt, die die drei Täter für einige Stunden für eine angebliche Massage gemietet haben. Die klinischen Geräte brachten sie selbst mit. Die Leiche der jungen Frau wurde am nächsten Tag auf einer Massageliege gefunden.

Haftstrafe

Nach dem Vorfall flüchtete der Medizinstudent Jorge V. zunächst, konnte aber anschließend festgenommen werden und in Untersuchungshaft genommen werden. Es wurde ermittelt, dass sich der Student im 8. Semester seines Medizinstudiums an einer Privatuniversität in Zapopan befand. Er war nicht auf plastische Chirurgie spezialisiert. Ihm droht eine Haftstrafe.