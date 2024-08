Kinder und Aufsichtspersonen: Regierung evakuiert mehrere Städte

Die Ukraine hat die Evakuierung von Kindern und ihren Aufsichtspersonen aus Gebieten in der Region Donezk im Osten des Landes angeordnet.

"Der Feind bombardiert die Städte und Dörfer dieser Gemeinden jeden Tag, deshalb wurde beschlossen, Kinder mit ihren Eltern oder rechtlichen Vertretern in Sicherheit zu bringen", sagte der Gouverneur von Donezk, Wadym Filaschkin. Eine Liste von Orten in Gebieten, in denen Russland zuletzt Bodengewinne vermeldet hatte, wurde veröffentlicht.

Unterdessen meldete Russland die Einnahme einer weiteren Ortschaft im Osten der Ukraine. "Einheiten der Truppengruppe Zentrum" hätten Nowosselikwa Perscha in der Region Donezk "befreit", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag in seinem täglichen Bericht. Die Ortschaft befindet sich rund 20 Kilometer entfernt von der Stadt Awdijiwka, die Russland im Februar erobert hatte.

In ostukrainische Kleinstadt vorgerückt

Russische Truppen rücken nach übereinstimmenden Berichten auch in der strategisch wichtigen ostukrainischen Kleinstadt Tschassiw Jar weiter vor. Dort hatte lange der Siwerskyj-Donez-Donbass-Kanal eine natürliche Verteidigungslinie für die Ukrainer gebildet. Für Gebiete in der Region Donezk, zu der auch Tschssiw Jar gehört, wurde unterdessen die Evakuierung von Kindern und deren Aufsichtspersonen angeordnet - wegen täglicher Bombardements durch Russland.

Militärbloggern zufolge haben russische Einheiten den Kanal aber an mehreren Stellen überschritten und versuchen, sich in der Stadt festzusetzen. Auch das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) schrieb in seinem Abendbericht für Samstag, dass russische Truppen westlich des Kanals operierten. Den östlichen Stadtteil jenseits des Kanals hatten die Ukrainer schon im Juli aufgeben müssen.



Russland verzeichnet Geländegewinne

Russland hat in den vergangenen Monaten nach und nach Geländegewinne verzeichnet, seit im Sommer 2023 die ukrainische Gegenoffensive gescheitert war - und seit der Eroberung Awdijiwkas, das der ukrainischen Armee als Festung gedient hatte. Die Region Donezk ist eine der vier ukrainischen Regionen, deren Annexion Russland im September 2022 verkündet hatte, obwohl es diese nicht militärisch kontrolliert.