Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
pony
© facebook

Aufreger

Im Zoo: Mutter verfüttert DIESES Pony der Tochter an Löwen

12.08.25, 11:22
Teilen

Nach einem Spendenaufruf für Raubtierfutter hat eine Frau in Dänemark das Pony ihrer Tochter an den Aalborg Zoo gegeben. Dort wurde es getötet und an Löwen verfüttert. 

Der Aalborg Zoo im Norden Dänemarks hatte kürzlich öffentlich um Kleintierspenden gebeten – als Futter für Löwen, Tiger und Luchse. Neben Hühnern, Kaninchen und Meerschweinchen wurden auch größere Tiere wie Pferde angenommen.

Im Zoo verfüttert

Pernille Sohl aus Saltofte folgte dem Aufruf. Ihr Pony, das unter starken Schmerzen litt, wollte sie nicht behandeln lassen. Stattdessen entschied sich die 44-Jährige, es im Zoo einschläfern und an die Raubtiere verfüttern zu lassen. „Es wäre ohnehin eingeschläfert worden – so war es wenigstens nützlich“, sagte sie der britischen Zeitung The Times.

22 Pferde, 137 Kaninchen, 53 Hühner  

Laut Zoo wurden die Tiere von geschultem Personal getötet, bevor sie verfüttert wurden. In den vergangenen Tagen seien 22 Pferde, 137 Kaninchen, 53 Hühner und 18 Meerschweinchen eingegangen.

Kritik in sozialen Medien

Nach der Veröffentlichung des Aufrufs bekam der Zoo zahlreiche Hasskommentare. Die Leitung deaktivierte daraufhin die Kommentarfunktion. Sprecherin Anette Sofie Warncke Nutzhorn betonte, die Praxis sei im Zookontext üblich und entspreche dem „natürlichen Lauf der Dinge“. Man suche vor allem Nutztiere – etwa Hühner, die keine Eier mehr legen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden