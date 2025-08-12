Im Zoo: Mutter verfüttert DIESES Pony der Tochter an Löwen

Nach einem Spendenaufruf für Raubtierfutter hat eine Frau in Dänemark das Pony ihrer Tochter an den Aalborg Zoo gegeben. Dort wurde es getötet und an Löwen verfüttert.

Der Aalborg Zoo im Norden Dänemarks hatte kürzlich öffentlich um Kleintierspenden gebeten – als Futter für Löwen, Tiger und Luchse. Neben Hühnern, Kaninchen und Meerschweinchen wurden auch größere Tiere wie Pferde angenommen.

Im Zoo verfüttert

Pernille Sohl aus Saltofte folgte dem Aufruf. Ihr Pony, das unter starken Schmerzen litt, wollte sie nicht behandeln lassen. Stattdessen entschied sich die 44-Jährige, es im Zoo einschläfern und an die Raubtiere verfüttern zu lassen. „Es wäre ohnehin eingeschläfert worden – so war es wenigstens nützlich“, sagte sie der britischen Zeitung The Times.

22 Pferde, 137 Kaninchen, 53 Hühner

Laut Zoo wurden die Tiere von geschultem Personal getötet, bevor sie verfüttert wurden. In den vergangenen Tagen seien 22 Pferde, 137 Kaninchen, 53 Hühner und 18 Meerschweinchen eingegangen.

Kritik in sozialen Medien

Nach der Veröffentlichung des Aufrufs bekam der Zoo zahlreiche Hasskommentare. Die Leitung deaktivierte daraufhin die Kommentarfunktion. Sprecherin Anette Sofie Warncke Nutzhorn betonte, die Praxis sei im Zookontext üblich und entspreche dem „natürlichen Lauf der Dinge“. Man suche vor allem Nutztiere – etwa Hühner, die keine Eier mehr legen.