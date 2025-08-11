Wiener Elefanten feiern Welttag mit frischer Waldkost

Anlässlich des morgigen Welttages des Elefanten haben die Dickhäuter im Tiergarten Schönbrunn eine ganz besondere Lieferung erhalten: eine extra große LKW-Ladung frischer Äste aus dem nahegelegenen Wienerwald.

Im Tiergarten Schönbrunn ist eine Lkw-Ladung frischer Äste eingetroffen. Sie stammt aus dem Wienerwald und versorgt die Elefanten mit reichlich Futter. Zum Welttag des Elefanten am 12. August genießen die grauen Giganten die besondere Lieferung, die schmeckt und Freude macht.

© Daniel Zupanc

Frisches Futter aus dem Wienerwald

Die Österreichischen Bundesforste bringen jede Woche eine Mischung aus Buchen, Eichen, Weiden, Birken, Ahorn und Sträuchern in den Zoo. Die Zweige stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und bieten den Tieren Nahrung und Beschäftigung. "Elefanten sind die größten und schwersten Landsäugetiere. Da sie auch sehr schlechte Futterverwerter sind, müssen sie viel fressen. Für uns ist es eine große Herausforderung, diesen hohen Futterbedarf zu decken und wir sind froh über die Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten", so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Die Tierpfleger platzieren die Äste mit Fantasie. Manche ragen aus Sandhügeln, andere hängen in luftiger Höhe. So wird jeder Bissen zu einem kleinen Abenteuer.

Symbol für Artenschutz

ÖBf-Vorstand Andreas Gruber übergab das grüne Geschenk persönlich an die Elefantenherde. Kurator Folko Balfanz begleitete die Übergabe. "Wir bewirtschaften unsere Wälder im Sinne der Nachhaltigkeit und fördern dabei gleichzeitig die Artenvielfalt – nicht nur im Wald, sondern auch darüber hinaus. Dass unsere Gehölze hier als Futter und Beschäftigung dienen, freut uns sehr. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie naturnahe Waldpflege und gute Tierhaltung Hand in Hand gehen", sagt Gruber. Auch Giraffen, Nashörner, Bärenstummelaffen, Hauswasserbüffel und Rentiere profitieren von den wöchentlichen Lieferungen.

Botschafter mit Rüssel

Der Welttag des Elefanten erinnert an die dramatische Gefährdung dieser majestätischen Tiere in der Wildbahn. In Schönbrunn übernehmen die Dickhäuter eine wichtige Botschafterrolle. Jeder Biss in frische Blätter wird zu einer stillen, aber kraftvollen Botschaft, dass Artenschutz direkt vor unserer Haustür beginnt.