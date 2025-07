Auch in der Nacht: Coole Pandas planschen im Tiergarten Schönbrunn

Die schwarz-weißen Publikumslieblinge schätzen an heißen Tagen die Bademöglichkeiten und Nebeldüsen im Tiergarten.

An heißen Sommertagen suchen auch die Großen Pandas im Wiener Tiergarten Schönbrunn Abkühlung. "Im Zuge der Neugestaltung der Außenanlage haben wir für die Tiere unter anderem einen Flusslauf ergänzt und einen weiteren Naturteich angelegt", sagte Zoodirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Montag. Die bedrohte Art lebt in freier Wildbahn in den nebelfeuchten Bergwäldern im Südwesten Chinas.

© Daniel Zupanc

In der Schönbrunner Außenanlage gibt es deswegen eine Benebelungsanlage sowie viele Schattenplätze durch Bäume und Sträucher. Die Innenanlagen sind klimatisiert. Dadurch kommen die Großen Pandas mit den sommerlichen Temperaturen in Wien gut zurecht, betonen die Zoo-Verantwortlichen.

Auch Nachtbäder sind angesagt

"Unser neues Paar ist mit knapp fünf Jahren noch sehr verspielt. Auch beim Planschen im Wasser zeigen die beiden ihre spielerische Seite. Am liebsten mögen sie die seichten Bereiche. Das Männchen hat bereits einen Lieblingsplatz, es sitzt gerne im Wasser auf einem flachen Stein", berichtete Tierpflegerin Renate Haider. Wenn sie in der Früh ihren Dienst antritt, zeugen zahlreiche Spuren davon, dass die Pandas auch nachts baden gehen.

Das Weibchen Lan Yun ("Anmut einer Orchidee") und das Männchen He Feng ("Hauch von Lotus") waren im April in Wien angekommen. Nach der Eingewöhnungsphase ist das Pärchen seit Mitte Mai für die Besucherinnen und Besucher zu sehen.