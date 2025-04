× Tiergarten Schönbrunn begrüßt seine neuen Panda-Stars

Was für ein Tag für Wien: Zwei schwarz-weiße Superstars haben ihr neues Zuhause im Tiergarten Schönbrunn bezogen.

Heute Vormittag war es endlich so weit: Die heiß erwarteten Großen Pandas Lan Yun und He Feng sind wohlbehalten im Tiergarten Schönbrunn angekommen. Der Direktflug aus Chengdu verlief völlig entspannt – dank eines Rundum-Wohlfühlprogramms an Bord. Die beiden Tiere reisten nicht allein: Tierpflegerin Renate Haider und ein erfahrener chinesischer Tierarzt kümmerten sich während des gesamten Fluges liebevoll um das Panda-Paar. Auf dem Speiseplan standen frischer Bambus, gedämpftes Bambusbrot und ausreichend Wasser. Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck ist nach China gereist, um persönlich an der feierlichen Abschiedszeremonie für die beiden Tiere in Chengdu teilzunehmen und den Transport der Tiere zu begleiten.

© Daniel Zupanc ×

Ankommen, ausruhen, durchatmen

Am Flughafen Wien wartete ein professionelles Frachtteam, das für eine schnelle und stressfreie Abwicklung sorgte. Dann ging es weiter in den Tiergarten – mit viel Ruhe und Fingerspitzengefühl. In den nächsten Wochen bleiben Lan Yun und He Feng erst einmal unter sich. Die beiden müssen sich an ihre neue Umgebung gewöhnen. Bis Mitte Mai bleiben sie daher noch in der Innenanlage. Erst danach dürfen sich Besucher über den ersten öffentlichen Auftritt der flauschigen Lieblinge freuen. Bei der großen Zeremonie wird auch die modernisierte Panda-Anlage offiziell eröffnet.

Panda-Weibchen Lan Yun. © CCRCGP ×

Botschafter für den Artenschutz

Doch hinter den Knopfaugen steckt eine wichtige Botschaft: Die Pandas sind Botschafter für den Schutz ihrer bedrohten Art. In den 1980er-Jahren lebten nur noch rund 1.100 Tiere in freier Wildbahn. Heute sind es dank strenger Schutzmaßnahmen etwa 1.900. Der Tiergarten Schönbrunn engagiert sich seit über 20 Jahren in enger Zusammenarbeit mit der China Wildlife Conservation Association für den Erhalt der Art. Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck reiste persönlich zur Abschiedszeremonie nach China und verlängerte die erfolgreiche Partnerschaft gleich um weitere zehn Jahre. "Wir sind sehr stolz, uns für den Schutz und Erhalt des Großen Pandas und seines Lebensraumes zu engagieren“, betont Hering-Hagenbeck.

Mit Lan Yun („Anmut einer Orchidee“) und He Feng („Hauch von Lotus“) ziehen nun zwei neue Hoffnungsträger in Wien ein. Und eines ist sicher: Diese schwarz-weißen Stars werden die Herzen der Besucher im Sturm erobern.