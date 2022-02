In Estland leben die meisten Menschen mit der Augenfarbe blau.

Blau, Grau, Grün, Braun. Am Anfang dachten Wissenschaftler, dass die Variation der Augenfarbe nur von einem oder zwei Genen gesteuert wird. In weiteren Forschungen identifizierten Forscher ein Dutzend Gene, die mit der Augenfarbe in Verbindung stehen, und es erlauben beispielsweise vorherzusagen, ob ein Mensch blaue oder braue Augen besitzt. Graue oder grüne Augen jedoch blieben außen vor. Die Wissenschaftler gingen schon damals davon aus, dass es hierfür noch mehr Gene geben muss.

Estland

Lange galt die Augenfarbe als ein von nur wenigen Genen kontrolliertes Merkmal. Jetzt entdeckten Forscher in einer Studie unter fast 195.000 Menschen in Europa und Asien gleich 50 neue Genvarianten für die Farbe der Iris. Die Genetik der menschlichen Augenfarbe ist demnach wesentlich komplexer.

Estland ist das Land, in dem blaue Augen am häufigsten – nämlich bei eben 99% der Bevölkerung! – vorkommen und im ganzen Ostseeraum gibt es die wenigsten braunäugigen Menschen.

Es folgen Finnland, Schweden und Island mit den häufigsten blauen Augen weltweit.