Influencer lässt bei Videodreh sein Leben

Immer wieder kommt es zu Todesfällen, wenn Social Media Stars für ihre Anhängerschaft waghalsige Stunts hinlegen. Diesmal hat es einen erst 20-jährigen Brasilianer erwischt.

Diego Kauã Oliveira Santos, im Netz besser bekannt als MC Diegun Md, ist diese Woche beim Dreh für sein neuestes Video tödlich verunglückt. Der Musiker aus der Nähe von São Paulo zählte zum Zeitpunkt seines Todes 140.000 Follower auf Instagram.

© Instagram/dieguinmd

Wollte gerade neues Video drehen

Santos begeisterte seine Fans regelmäßig mit Musikclips und Bildern, auf denen er sich gerne freizügig und mit jungen Frauen zeigte. Als er an einem See in Salto Grande einen neuen Beitrag produzieren wollte, passierte das Unglück.

© Instagram/dieguinmd

Vor Freunden im See ertrunken

Internationalen Medienberichten zufolge soll er am Wasser das Gleichgewicht verloren haben und dann ausgerutscht sein. Daraufhin packte ihn die Strömung und zog ihn davon. Seine Freunde, darunter auch der Bruder des Musikers, schafften es mit vereinten Kräften nicht mehr, ihn zu retten. Santos soll dieser Tage am Palmeiras Cemetery beigesetzt werden.