Influencerin: Plötzlicher Tod mit 44 Jahren

Sie war ein Idol für weit über eine Million Menschen. Raechelle Chase gab Tipps für Körper und Geist. Jetzt starb sie viel zu früh.

Schock für ihre vielen Fans: Die neuseeländische Bodybuilderin und Fitness-Influencerin Raechelle Chase verstarb unerwartet im Alter von nur 44 Jahren. Sie hinterlässt fünf Kinder, darunter siebenjährige Zwillinge. Die genaue Ursache ihres Ablebens wird noch untersucht.

Millionen Menschen inspiriert

Ihre älteste Tochter Anna sagt: "Sie war eine hilfsbereite und gutherzige Frau, die uns immer die besten Ratschläge gegeben hat. Sie war äußerst ehrgeizig und hat Millionen von Menschen weltweit inspiriert. Ihr Fehlen schmerzt sehr, und die Liebe zu ihr wird niemals vergehen."

Raechelle Chase hatte als Fitnessmodel und Influencerin mehr als 1,4 Millionen Follower. Im Jahr 2011 nahm sie als erste Neuseeländerin in Las Vegas beim Bodybuilding-Wettbewerb "Figure Olympia" teil. Auch als Model war sie begehrt.

Kampf gegen "toxische Beziehung"

2016 veröffentlichte Chase einen Artikel auf der Website "Stuff", in dem sie über ihre Erfahrungen sprach, eine "toxische und missbräuchliche" Beziehung zu verlassen. In dem Artikel betonte sie: "Die Beziehung, in der ich mich befand, hat mich viel darüber gelehrt, was ich nicht will und meiden sollte. Dies hat nicht nur mir, sondern meiner gesamten Familie geschadet. Wenn Sie also in einer missbräuchlichen Beziehung stecken und nicht den Mut haben, sich zu lösen, tun Sie es für Ihre Kinder."

Sie ermutigte andere, "alles zu ergreifen, was sie brauchen, um lange genug zu überleben, um aus diesem Dunkel herauszukommen, denn ich verspreche Ihnen, es wird sich lohnen."

Ex-Mann war Drogen-Dealer

Ihr Ex-Mann, Chris Chase, wurde 2012 in Neuseeland wegen des Vertriebs einer Ecstasy-ähnlichen Designerdroge verhaftet und verbüßte eine zehnjährige Haftstrafe. Im Jahr 2015 trennte sich das Paar nach 14 gemeinsamen Jahren.

"So viel Leben vor dir!"

Ein enger Freund von Raechelle Chase, Keith O'Connell, drückte seine Trauer aus und sagte: "Ich werde ehrlich sein, nur wenige Ereignisse in meinem Leben haben mich so stark getroffen wie ihr plötzlicher Tod. Du hattest noch so viel Leben vor dir, so viel Liebe zu verschenken."