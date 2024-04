Iran-Angriff: Israel schließt Luftraum

Der israelische Luftraum ist ab 0:30 Uhr Ortszeit geschlossen.

Der Iran hat nach israelischen Angaben einen Drohnenangriff gegen Israel gestartet. Dies bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend. Die Drohnen dürften gegen 2.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr MESZ) ankommen. Irans Staatsmedien haben den Vergeltungsschlag gegen Israel bestätigt.

Israels Armeesprecher Hagari betonte, das Luftabwehrsystem sei in höchster Alarmbereitschaft ebenso wie Kampfjets und Marineschiffe. Die Armee beobachte die Lage und alle Abwehrsysteme seien bereit. Zudem werde der GPS-Empfang in verschiedenen Landesteilen unterdrückt. Die israelischen Behörden kündigten an, der Luftraum solle von 00.30 Uhr Ortszeit (Samstag 23.30 MEZ) geschlossen werden.

Nach US-Angaben dürfte der Luftangriff mehrere Stunden anhalten, heißt es in einer Erklärung von Adrienne Watson, einer für die nationale Sicherheit zuständige Sprecherin im Präsidialamt. US-Präsident Joe Biden stehe in Kontakt mit israelischen Vertretern sowie anderen Verbündeten.