"Tötet sie alle": Terror-Alarm vor CL-Kracher

Der islamische Terror-Organisation IS ist wieder zurück. Nachdem die Terroristen den verheerenden Anschlag in Moskau mit mehr als 140 Toten verübte, steigt nun auch die Terror-Gefahr in Westeuropa. Besonders gefährdet sind dabei Großevents.

Vor den Hinspielen der Champions-League-Viertelfinals hat nun die Terror-Miliz eine Drohung ausgesprochen. Betroffen sind alle vier Partien: Heute Arsenal gegen Bayern und Real gegen ManCity bzw. morgen Paris gegen Barcelona und Atletico gegen Dortmund.

Auf einem viergeteilten Bild sind die vier Heimstadien in London, Madrid (Bernabeu und Metropolitano) und Paris zu sehen. Davor steht ein vermummter Terrorist mit einer Kalaschnikow. Der eindeutige Schriftzug lautet: „Tötet sie alle“.

???? BREAKING : ISIS terrorist group have launched a new threat against the four stadiums that will host the Champions League quarterfinals this week.



This comes after the most recent threat against the Allianz Arena in De Klassiker between Bayern Munich and Borussia Dortmund pic.twitter.com/K1hbrXOFQQ