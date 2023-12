Isla (3) ist das intelligenteste Kind der Welt

Im Alter von 18 Monaten kannte Isla alle Buchstaben des Alphabets und nur Monate später lernte das Mädchen lesen.

USA. Isla McNabb (3) aus Kentucky wurde ins Guinessbuch der Rekorde aufgenommen: Die 3-Jährige ist das jüngste Mitglied der American Mensa – einer Gesellschaft für Menschen mit hohem IQ – wie es auf der Homepage der "Guinness World Records" heißt. Im Alter von 18 Monaten kannte Isla alle Buchstaben des Alphabets und nur Monate später lernte das Mädchen lesen.

Bei einem IQ-Test, den ein auf hochbegabte Menschen spezialisierter Psychologe durchführte, erreichte Isla bei der Stanford-Binet-Intelligenzskala das 99. Perzentil. Die 3-Jährige aus Crestwood im US-Staat Kentucky ist intelligenter als 99 Prozent der Gleichaltrigen.

Um ihr hochbegabtes Kind bestmöglich zu unterstützen, meldeten die McNabbs die 3-Jährige bei der Mensa-Gesellschaft an. Damit hoffen sie auch mit anderen Eltern, die in einer ähnlichen Situation sind, in Kontakt zu treten.