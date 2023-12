Islamischer Jihad zu Gesprächen in Ägypten

Eine Delegation der Terrororganisation Islamischer Jihad ist Medienberichten zufolge zu Gesprächen über den Gaza-Krieg in Ägypten eingetroffen.

Der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News berichtete am Sonntag auf X (ehemals Twitter), dass auch der Anführer, Ziad Al-Nakhaleh, dabei sei.

Die Gruppe Islamischer Jihad hatte sich an dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel beteiligt und nach eigenen Angaben auch Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Hamas-Anführer nicht mehr in Ägypten

Hamas-Anführer Ismail Hanija war zuvor bereits mit einer Delegation zu Gesprächen in Ägypten. Arabischen Medien zufolge ist er am Samstag wieder zurück nach Katar gereist. Er ist eine der wichtigsten Führungsfiguren der Hamas und lebt in Katar.

Unter der Vermittlung Katars, Ägyptens und der USA hatten sich Israel und die islamistische Hamas Ende November auf eine mehrtägige Feuerpause im Gaza-Krieg geeinigt, was zur Freilassung von Geiseln und zur Entlassung palästinensischer Häftlinge aus israelischen Gefängnissen führte.