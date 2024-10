Islamisten drohen mit weiteren Morden

Die Terror-Organisation ISPK feiert in einer Terror-Zeitschrift den Anschlag von Solingen und ruft zu weiteren Morden auf.

Der ISPK, der aktuell gefährlichste Ableger der Terror-Organisation Islamischer Staat, hat in seiner Terror-Zeitschrift "Voice of Khorasan" Propaganda-Plakate veröffentlicht und droht unverhohlen mit Anschlägen in Deutschland. Darin wird der Anschlag von Solingen von den Islamisten gefeiert, konkrete Ziele benannt und zu weiteren Morden in Deutschland aufgerufen.

Messer-Terror in Solingen

Beim Messer-Terror in Solingen hatte der syrische Asylbewerber Issa al H. (26) bei einem Stadtfest am 23. August wahllos auf Besucher eingestochen. Drei Personen starben bei dem Anschlag – acht weitere Menschen wurden verletzt, vier davon schwer.

Über der Seite der Terror-Zeitschrift der ISPK prangt ein blutverschmiertes Kampfmesser. Dabei steht "Attack On Germany – For the revenge of the muslims" (auf deutsch: "Angriff auf Deutschland – für die Rache der Muslime"). Der ISPK hat jetzt offenbar Veranstaltungen der Schwulen- und Lesben-Szene (LGBT) ins Visier genommen.

© ISPK ×

Der Aufruf der Terroristen ist speziell an Terroristen gerichtet, die sich lange unauffällig verhalten, um dann unvermittelt zuzuschlagen – sogenannte "einsame Wölfe". Ein hochrangiger Staatsschützer zeigt sich alarmiert und sagt gegenüber "Bild": "Da rollt eine regelrechte Welle von Nachwuchsterroristen heran. Und der gezielte Aufruf, LGBT-Events zu attackieren, alarmiert uns sehr ... Diese Art des Aufrufs ist neu."