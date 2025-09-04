Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Israel Katz
© Getty

Jemen

Israel droht Houthi mit biblischen Plagen

04.09.25, 09:26
Nach einem neuen Raketenangriff aus dem Jemen hat der israelische Verteidigungsminister Israel Katz der dortigen Houthi-Miliz mit den zehn biblischen Plagen gedroht. 

 "Die Plage der Finsternis, die Plage der Erstgeborenen - wir werden alle zehn Plagen vollenden", schrieb Katz am Donnerstag auf der Plattform X. Die zehn biblischen Plagen waren Katastrophen, die gemäß der Bibel Ägypten heimsuchten, als der Pharao die Israeliten nicht aus der Sklaverei entlassen wollte.

 Am frühen Morgen war erneut eine Rakete aus dem Jemen auf Israel abgefeuert worden - zum dritten Mal binnen weniger als 24 Stunden. Nach Angaben des israelischen Militärs ging das Geschoß "in einem offenen Gebiet außerhalb des israelischen Territoriums" nieder. Am Mittwoch hatten die Houthi bei einem Raketenangriff auf Israel zum zweiten Mal seit August Streumunition eingesetzt, wie beide Seiten bestätigten.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 greift die jemenitische Houthi-Miliz Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an - als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas. Israel attackiert seinerseits immer wieder Ziele im Jemen. Bei einem Luftangriff vor einer Woche waren der Houthi-Ministerpräsident Ahmed al-Rahawi, neun seiner Minister sowie zwei weitere Houthi-Vertreter getötet worden.

