Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Jerusalem
© X

In Jerusalem

Protest gegen Netanyahu: "Du hast getötet"

03.09.25, 10:00
Teilen

Israelische Demonstranten haben ihre Aktionen für ein Ende des Gaza-Kriegs gegen die militante Palästinenserorganisation Hamas und eine Freilassung der in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln verschärft 

Dutzende von Aktivisten stiegen am Mittwoch auf das Dach der Nationalbibliothek in Jerusalem. Sie ließen riesige Banner mit dem Bild des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu an der Fassade herunter. Darauf stand: "Du hast (die Geiseln) aufgegeben und getötet".

Vor der Residenz des Ministerpräsidenten in Jerusalem setzten Demonstranten Mülltonnen in Brand. Außerdem blockierten sie eine Zufahrtsstraße zum Parlament (Knesset). Eine Demonstrantin auf dem Dach der Nationalbibliothek sagte dem Sender Kan, man müsse "etwas Extremes" unternehmen, um die Regierung zum Handeln zu bewegen. "Ein Staat darf seine Bürger nicht aufgeben." Von der Bibliothek ist die Knesset zu sehen. "Wir wollen gesehen werden."

Die israelische Armee hat mit der Mobilisierung Zehntausender Reservisten für die geplante Einnahme der Stadt Gaza begonnen. Kritiker in Israel warnen, die Offensive gefährde nicht nur das Leben der Soldaten, sondern auch das der Geiseln in der Gewalt der Hamas. Im Gazastreifen befinden sich nach israelischen Angaben noch 48 Geiseln, von denen 20 am Leben sein sollen. Auf ein Vermittlungsangebot, das die Freilassung zunächst der Hälfte der Geiseln vorsieht, ist Netanyahu nicht eingegangen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden