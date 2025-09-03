Protest gegen Netanyahu: "Du hast getötet"

Israelische Demonstranten haben ihre Aktionen für ein Ende des Gaza-Kriegs gegen die militante Palästinenserorganisation Hamas und eine Freilassung der in der Gewalt der Hamas befindlichen Geiseln verschärft

Dutzende von Aktivisten stiegen am Mittwoch auf das Dach der Nationalbibliothek in Jerusalem. Sie ließen riesige Banner mit dem Bild des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu an der Fassade herunter. Darauf stand: "Du hast (die Geiseln) aufgegeben und getötet".

Vor der Residenz des Ministerpräsidenten in Jerusalem setzten Demonstranten Mülltonnen in Brand. Außerdem blockierten sie eine Zufahrtsstraße zum Parlament (Knesset). Eine Demonstrantin auf dem Dach der Nationalbibliothek sagte dem Sender Kan, man müsse "etwas Extremes" unternehmen, um die Regierung zum Handeln zu bewegen. "Ein Staat darf seine Bürger nicht aufgeben." Von der Bibliothek ist die Knesset zu sehen. "Wir wollen gesehen werden."

Die israelische Armee hat mit der Mobilisierung Zehntausender Reservisten für die geplante Einnahme der Stadt Gaza begonnen. Kritiker in Israel warnen, die Offensive gefährde nicht nur das Leben der Soldaten, sondern auch das der Geiseln in der Gewalt der Hamas. Im Gazastreifen befinden sich nach israelischen Angaben noch 48 Geiseln, von denen 20 am Leben sein sollen. Auf ein Vermittlungsangebot, das die Freilassung zunächst der Hälfte der Geiseln vorsieht, ist Netanyahu nicht eingegangen.