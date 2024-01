Israel tötet Terror-Anführer des Islamischen Dschihad

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) und der Schin Bet gaben am Donnerstag bekannt, dass sie einen hochrangigen Kommandeur des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) bei einem Luftangriff im nördlichen Gazastreifen getötet haben.

#BREAKING: IDF announces successful strike, eliminating Mamdouh Lolo, Islamic Jihad's Chief of Operational Staff in Gaza, a top terrorist leader & close aide to organization's leaders, involved in numerous attacks against Israeli civilians & soldiers. pic.twitter.com/l0sEQl5xYd