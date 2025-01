Israel warnt Gaza-Bewohner: Nicht den Soldaten nähern

Vor Inkrafttreten der Waffenruhe

Vor dem Inkrafttreten der Waffenruhe hat Israels Armee die Bewohner des Gazastreifens davor gewarnt, sich Gebieten zu nähern, in denen das Militär zunächst weiter stationiert sein wird. Wer sich den Truppen nähere, bringe sich in Gefahr, schrieb ein Militärsprecher auf der Plattform X in arabischer Sprache. Speziell gelte dies für das Gebiet des Netzarim-Korridors, der den Gazastreifen in zwei Hälften teilt.

Israels Armee werde den Anwohnern mitteilen, sobald sie sich sicher vom Süden in den Norden des Gebiets bewegen könnten, hieß es weiter. Viele aus dem Norden Vertriebene planen eine Rückkehr. Dies soll gemäß dem Abkommen ab dem siebenten Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe möglich sein. Die sechswöchige Feuerpause soll am Sonntagmorgen beginnen.

Der israelische Militärsprecher warnte die Menschen im Gazastreifen außerdem davor, sich dem Grenzübergang zu Ägypten in Rafah sowie dem Philadelphi-Korridor entlang der Grenze zu Ägypten zu nähern.