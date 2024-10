Israel zieht Angriff auf iranische Atomanlagen in Betracht

Nach dem iranischen Raketenangriff auf sein Land hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu Vergeltung angekündigt.

Der Iran hat am Dienstagabend Raketen auf Israel abgefeuert. In ganz Israel, darunter auch in Jerusalem, sei Raketenalarm ausgelöst worden, teilte das Militär mit. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten die Attacke und betonten, dass dies die Vergeltung für den Tod von führenden Mitgliedern der Hamas und Hisbollah sei. Zuvor hatte Israel seine Bürger aufgefordert, sich in die Nähe von Schutzräumen zu begeben. Nach dem iranischen Raketenangriff auf sein Land hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu Vergeltung angekündigt.

Israel plant in den kommenden Tagen einen „bedeutenden Vergeltungsschlag“ als Reaktion auf den massiven Raketenangriff des Irans. Dies erklärten israelische Beamte gegenüber dem Newsportal "Axios". Die Ziele dieser Attacken sollen Ölförderanlagen und andere strategische Einrichtungen im Iran sein. Gezielte Attentate, Luftangriffe und die Ausschaltung der iranischen Luftabwehrsysteme sind ebenso möglich wie geheime Operationen.

Israel zieht auch Angriff auf iranische Atomanlagen in Betracht

Der Iran drohte am Dienstag, auf Gewalt von israelischer Seite mit einem erneuten Angriff zu reagieren. Auch in Israel werden immer mehr Optionen in Betracht gezogen. Sollte der Iran erneut angreifen, ist ein Angriff auf iranische Atomanlagen möglich. Ein israelischer Beamter sagte gegenüber "Axios": "Wir haben ein großes Fragezeichen darüber, wie die Iraner auf einen Angriff reagieren werden, aber wir ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass sie aufs Ganze gehen würden, was eine ganz andere Sache wäre."