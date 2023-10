Israels Verteidigungsminister: Krieg kann Monate dauern

Israels Verteidigungsminister Yoav Galant rechnet im Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen mit möglicherweise monatelangen Kämpfen.

"Es kann einen Monat dauern, zwei oder drei, aber am Ende wird es keine Hamas mehr geben", sagte Galant am Sonntag in Tel Aviv. Bevor die Hamas auf israelische Streitkräfte am Boden treffe, werde "der Feind" zunächst mit Luftschlägen konfrontiert werden. Die nächste Etappe werde "bald kommen".

Es wird erwartet, dass nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor gut zwei Wochen eine Bodenoffensive des israelischen Militärs im Gazastreifen kurz bevorstehen könnte.

Terroristen im Auftrag der Hamas hatten am 7. Oktober israelische Ortschaften sowie ein Musikfestival im Grenzgebiet überfallen und ein Blutbad angerichtet. Bei dem Großangriff und in den darauffolgenden Tagen kamen in Israel rund 1.400 Menschen ums Leben. Israel fliegt seither Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen.