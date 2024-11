Iss dich jung: Diese Ernährungstricks sind gut für ein langes Leben

Diese Ernährungstipps lüften das Geheimnis für ein langes, gesundes Leben – und warum weniger Protein und die richtige Wahl von Fetten und Kohlenhydraten entscheidend sind.

Die Mittelmeer-Diät wird oft als gesundheitsförderlich gefeiert, doch Experten wie Valter Longo, Professor für Gerontologie an der University of Southern California, gehen noch einen Schritt weiter. In seinem Bestseller „Iss dich jung“ fordert Longo ein Umdenken in der Ernährungsweise, um das Altern zu verlangsamen.Er betont, dass Ernährung einer der wichtigsten Faktoren für die Gesundheit der kommenden Jahrzehnten sein wird.

Longo kritisiert die häufig widersprüchlichen Diättrends in den Medien und fordert eine Ernährung, die auf die Förderung von Langlebigkeit ausgerichtet ist – abseits von populären Moden wie Low Carb oder High Carb.

Blue Zones-Regionen

Ein zentraler Punkt in Longos Longevità-Diät ist die Beobachtung von Menschen in den sogenannten Blue Zones-Regionen, in denen viele Menschen über 100 Jahre alt werden. Diese Gebiete umfassen unter anderem Okinawa in Japan, die Nicoya-Halbinsel in Costa Rica und Ikaria in Griechenland.

Longo hat herausgefunden, dass die Ernährung dieser Menschen stark pflanzlich geprägt ist, wobei sie vor allem von Gemüse, Hülsenfrüchten und Obst leben. In diesen Regionen wird auch deutlich, wie wichtig die Auswahl an Fetten und Kohlenhydraten für die Gesundheit ist.

Proteinreiche Ernährung schädlich

Wissenschaftliche Studien, die Longo und sein Team über Jahre durchgeführt haben, zeigen, dass eine proteinreiche Ernährung vor allem für Menschen unter 65 Jahren gesundheitsschädlich sein kann. Sie ermittelten, dass ein niedriger Proteinkonsum das Krebsrisiko bei jüngeren Menschen senkt, während der Effekt bei älteren Menschen umkehrt. Longo warnt zudem vor den schädlichen Auswirkungen von ketogenen Diäten und betont, dass die Ernährung in den Blue Zones ohne diese extremen Diätformen auskommt.

Zwei Mahlzeiten pro Tag

Für eine gesunde und langanhaltende Ernährung empfiehlt Longo, die Proteinzufuhr vor allem aus pflanzlichen Quellen wie Hülsenfrüchten zu decken. Für Menschen über 65 Jahren sei der Bedarf an Eiweiß höher, was sich durch Lebensmittel wie Eier, Milch oder Käse decken lasse. Zudem sollten gesättigte Fette, Zucker und raffinierte Kohlenhydrate gemieden werden, während komplexe Kohlenhydrate aus Vollkorn und Gemüse gefördert werden.

Longo rät ebenfalls, die Mahlzeiten auf zwei pro Tag zu beschränken und regelmäßige Fastenkuren durchzuführen, um die Langlebigkeit zu fördern.