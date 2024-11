Run auf Geschenke: Montag ist Singles-Day

Heuer geben wir mehr aus, der Handel lockt jetzt mit Mega-Rabatten.

Seit einigen Jahren gipfelt auch hierzulande an den Tagen rund um Thanksgiving Ende November die vorweihnachtlichen Rabattschlacht im Handel.

Angeteasert wird das Shopping-Spektakel aber bereits am „Singles Day“ – der am 11. November steigt. Nicht nur online gibt es dann Weihnachts-Geschenke mit bis zu -70 Prozent – auch der heimische Handel hat den einst in China populär gewordenen Shopping-Tag für sich entdeckt und lockt mit Angeboten.

Mehr Budget. Laut einer Umfrage des Linzer Market Instituts im Auftrag der SES Spar European Shopping Centers von Interspar wollen die Österreicher heuer überraschend mehr für Geschenke ausgeben. 5ß0 Prozent der Befragten wollen bis zu 500 Euro ausgeben – Menschen mit Budget bis zu 1.000 sind von 18 auf 22 % gestiegen. Die Zahl derer, die mehr als 1.000 Euro ausgeben wollen, hat sich von sechs auf 13 Prozent mehr als verdoppelt.