Mega-Rabatte und Spitzenpreise am Single's Day

Der Single's Day am 11. November hält unverschämte Rabatte für Alleinstehende und Schnäppchenjäger bereit. Auch Österreichs wichtigste Händler sind wieder dabei!

Der 11. November gilt in China und anderen asiatischen Ländern gemeinhin als "Single's Day" (Tag der Singles). Um Alleinstehende gebührend zu feiern und ihnen eine Freude zu machen, wurde dieser Tag kurzerhand zum Shopping-Event erklärt. Da es Singles, die gerne einkaufen, aber nicht nur in Asien gibt, löste der Single's Day einen weltweiten Hype aus - und ist mittlerweile zum größten Einkaufs-Tag überhaupt geworden. So locken Anbieter potenzielle Kunden mit unverschämten Rabatten und Aktionen in ihre Market-Places, online wie im stationären Handel. Von Elektronik über Mode bis hin zu Haushaltswaren – alles ist am 11.11. zu absoluten Spitzenpreisen zu haben.

Gerade in Zeiten der Krisen und Inflation ist der Single's Day für viele eine willkommene Gelegenheit, hochwertige Produkte zu niedrigen Preisen zu ergattern - mit Nachlassaktionen bis zu 70 Prozent! Unzählige Anbieter nutzen den medialen Rummel auch dazu, um neue Produkte vorzustellen und exklusive Angebote zu pushen. Allgemein gilt: Wer clever vergleicht, kann nicht nur Geld sparen, sondern sich auch die neuesten Trends für gutes Geld sichern.

In Österreich nehmen viele bekannte Anbieter am Single's Day teil. Große Namen wie Amazon, Zalando, Media Markt und Lidl haben Angebote speziell für diesen Tag zusammengestellt. Doch auch heimische Händler wie Conrad und Otto sind mit dabei und versprechen ihren Kunden exklusive Rabatte und großartige Deals. Die Auswahl ist riesig und die Möglichkeit, in Geschäften oder im Internet nach Herzenslust zu stöbern, zieht immer mehr Schnäppchenjäger an.