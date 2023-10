Ist das der Todesstoß für Musks 'X' (Twitter)?

Neue Kündigungswelle bei Twitter: Etwa 200 Stellen gestrichen Twitter kommt auch rund ein halbes Jahr nach der Übernahme durch Elon Musk nicht zur Ruhe. Der Kurznachrichtendienst habe am Wochenende weitere zehn Prozent der Stellen gestrichen, schrieb die "New York Times" am Sonntagabend (Ortszeit).