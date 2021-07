Italien: Lenker rettete 25 Kinder aus brennendem Bus

Ein Bus mit 25 Kindern an Bord ist am Dienstag in einem Tunnel in der lombardischen Ortschaft Varenna in Italien in Brand geraten.

Der Buslenker konnte alle Kinder aus dem Fahrzeug holen, bevor dieses zur Gänze von den Flammen erfasst wurde, berichteten italienische Medien. Sieben Kinder, die Rauch eingeatmet hatten, wurden ins Spital eingeliefert. Ihr Zustand sei jedoch nicht besorgniserregend, teilten die Behörden mit. Der Bus wurde von den Flammen vollkommen zerstört. Fünf Feuerwehrmannschaften waren im Einsatz. Die Verkehrsachse, die von Lecco ins lombardische Gebirgsgebiet Valtellina führt, blieb stundenlang gesperrt, bevor die Fahrbahn wieder freigegeben werden konnte. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt.