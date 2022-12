Ein Vulkan-Ausbruch auf der italienischen Mittelmeerinsel Stromboli hat am Sonntag für ein Naturschauspiel gesorgt.

Am Nachmittag quoll ein Schwall Lava aus dem Krater des gleichnamigen Vulkans nördlich von Sizilien und bahnte sich seinen Weg talwärts bis ins Meer, wie aus einer Mitteilung des "Instituts für Geophysik und Vulkanologie" (INGV) hervorging.

Auf einem Amateurvideo war zu sehen, wie dichter Qualm an der Stelle aufstieg, an der die glühende Lava ins Meer floss. Über Schäden oder Verletzte lagen am Sonntagabend keine Informationen vor.

Anche la Protezione Civile ha confermato che una delle due importanti frane che si sono verificate sullo #Stromboli hanno causato la formazione di uno tsunami alto 1,5 metri. L'allerta #tsunami è scattata in tutta l'isola con le sirene d'emergenza, a breve ulteriori aggiornamenti pic.twitter.com/ATiluWbEiD — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 4, 2022

Der Stromboli ist ebenso wie der Ätna auf Sizilien ein aktiver Vulkan. Der knapp 930 Meter hohe Stromboli bricht besonders regelmäßig aus und ist damit schon zur Touristenattraktion geworden.