"Jaumur": Saudi-Arabien plant nächstes Mega-Projekt für Superreiche

Saudi-Arabien plant mit "Jaumur" im Rahmen des Neom-Megaprojekts eine exklusive Wohnsiedlung für Superreiche am Golf von Akaba

Hier sollen 500 Apartments, 700 Luxusvillen mit privatem Yachtliegeplatz und zwei Hotels mit je 350 Zimmern und Suiten mit atemberaubender Aussicht entstehen. Das wohl bekannteste Bauprojekt von Neom ist wohl „The Line“: 170 Kilometer lang und in Form von zwei Wolkenkratzern soll sich diese Mega-Stadt durch die Wüste ziehen.

© Neom ×

Luxus pur für die Elite

Die Bewohner und Gäste von Jaumur soll es an nichts mangeln: Eine lange Hafenpromenade mit Shops, Kinos, Theatern und erstklassigen Restaurants ist geplant. Auch ein Tiefseeforschungszentrum ist vorgesehen, da der Golf von Akaba eine reiche Unterwasserwelt beherbergt. Das Forschungsinstitut heißt etablierte Experten und ehrgeizige Pioniere willkommen, die sich für die Entdeckung, das Wissen und den Schutz der Meere einsetzen. An Kinder ist ebenfalls gedacht: In Jaumur soll es ein internationales Internat geben.

© Neom ×

Design wie aus einem Science-Fiction-Film

Die Architektur von Jaumur erinnert stark an Science-Fiction-Filme. Ecken und Kanten dominieren das Bild, manche Gebäude sehen wie Raumschiffe aus.

Die Stadt soll mehr als 6.000 Superreichen Platz bieten. Neom steht jedoch wegen seiner hohen Kosten und der Umweltzerstörung in der Kritik.