Jetzt enthüllt: Das ist Putins geheimes Atom-Bomben-Versteck

Auf den ersten Blick wirkt alles ganz harmlos. Was aussieht wie ein Wald, ist in Wirklichkeit Putins geheimes Atom-Bomben-Versteck.

Hier baut Putin sein geheimes Atombombenlager. Es wird nicht in Russland hochgezogen, sondern im Nachbarland Belarus – an der Grenze zu Polen. Das alarmiert den Westen.

Nahe NATO-Gebiet

Polen ist NATO-Gebiet. Journalisten der „New York Times“ haben Putins Lager des Wahnsinns aufgedeckt. Seit 2023 soll dort gebaut werden. Es seien „einzigartige Sicherheitsvorkehrungen für russische Atomlager getroffen“ worden.

So sieht es in Putins Lager aus

Um diese Details handelt es sich: drei Zaunreihen, ein bekannter Atom-Standard in Russland. Außerdem gibt es einen Sicherheitscheckpoint. Weiter kann alles vor Satellitenaufnahmen abgeschirmt werden. Und letztlich noch das eigene Luftabwehrsystem.

Experten sind sich sicher

US-Experten sind sich einig, es handelt sich um die Vorbereitungen für ein Atomwaffen-Lager. Ex-Pentagon-Mitarbeiter Moon sagt, er habe diese Art der Standort-Aufrüstung schon in der Vergangenheit bei russischen Nuklear-Stützpunkten gesehen.

Darum geht es Putin

Es geht um Abschreckung. Mit dem neuen Stützpunkt will Putin wohl die Atom-Abschreckung und Bedrohung hochfahren. Hans Kristensen vom Verband amerikanischer Wissenschaftler meint, so werde „Russland aber keinen bedeutenden neuen militärischen Vorteil in der Region erhalten“.