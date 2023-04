Jetzt gehen auch noch die Windeln aus

Windeln sind für alle neuen Eltern ein absolutes Must-have. Aufgrund eines Preis-Streits könnte es aber bald zu einem Engpass kommen.

Konkret geht es um den deutschen Supermarkt-Riesen Edeka. Bisher konnte sich Edeka mit dem US-Hersteller Protector & Gamble, der die Pampers-Windeln herstellt, nicht auf eine Fortsetzung der Lieferung einigen. Grund dürften die gestiegenen Kosten sein.

Streit um Preise

Es soll um die Differenzen bei den Handelswegen gehen. Der US-Hersteller möchte, dass Edeka direkt beim US-Riesen bestellt. Bisher hatte Edeka bei der Einkaufsfirma Everest. P&G. Eine Umstellung hatte Edeka bisher dezidiert ausgeschlossen.



Zu einem Windel-Engpass soll es in Deutschland aber nicht kommen, denn Edeka bietet auch eine billigere Eigenmarke an. Mit der soll im Notfall der Bedarf gedeckt werden. Auch mit anderen Windel-Herstellern steht Edeka im Clinch. Der Supermarkt möchte laut eigene Angaben die teils absurden Preiserhöhungen so nicht an die Kunden weitergeben.

Ob ein Windel-Engpass durch den Preis-Streit der Händler nun auch in Österreichs Supermärkten droht ist noch unklar.