Jetzt kommt Rauchverbot im Freien: Diese Strafe droht!

Die französische Regierung hat ein Rauchverbot an öffentlichen Orten wie Parks, Bushaltestellen und vor Schulen verkündet. Das Verbot soll bereits am Juli gelten.

An Orten, wo sich Kinder aufhalten würden, müsse Tabak verschwinden. So lautet die Botschaft der zuständigen Ministerin in Frankreich, wie orf.at berichtet.

Diese Strafe droht

Die Freiheit zu rauchen „endet dort, wo das Recht der Kinder auf saubere Luft beginnt“, fügte die Ministerin hinzu. Wer gegen das Verbot verstößt, dem drohe eine Geldstrafe für 135 Euro.

Anti-Rauch-Kampagne

In Außenbereichen von Gaststätten dürfe man weiter rauchen, und E-Zigaretten seien davon ausgenommen. Außerdem wolle man für diese bald die Geschmacksrichtungen einschränken, um Gegenreize zu schaffen. Das Verbot ist Teil der Anti-Rauch-Kampagne der französischen Regierung.