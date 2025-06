Joggen statt Swipen: Ersetzen Laufclubs bald Tinder & Co.?

Immer mehr Singles entdecken gemeinsames Laufen als neue Liebesformel.

Wer heute flirten will, swiped sich nicht durch zahllose Fake-Profile, sondern schnürt seine Turnschuhe. Der neueste Trend in der Dating-Welt heißt "Food Running". In mehr und mehr Großstädten treffen junge Leute zusammen, um miteinander zu laufen – Dessert und Flirt-Faktor inklusive.

Ein Beispiel gefällig? In Paris treffen sich seit vergangenem Herbst regelmäßig um die 150 Laufbegeisterte, um gemeinsam durch die Stadt zu joggen. Dabei verfolgen sie ein süßes Ziel, denn jeder Lauf des "Running Flan Club" endet in einer Bäckerei, wo zum Abschluss köstlicher Flan genossen wird. "Das ist hundertmal besser als jede Dating-App. Das ist das neue Tinder!", verrät eine Teilnehmerin der spanischen Zeitung "El Pais".

Auch in London, New York und Madrid entstehen laufend neue Klubs, die einen Brunch, Tapas oder ein ganzes Mittagessen als gemeinschaftliche Aktivität zelebrieren. Nach dem anstrengenden Lauf wird nämlich hemmungslos gegessen, gelacht und geflirtet.