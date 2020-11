Junge Frau findet geheime Botschaft auf Starbucks-Becher

Ashley staunte nicht schlecht, als sie die Nachricht auf ihren Becher entdeckte.

Normalerweise werden auf Starbucks-Becher die Vornamen der Kunden geschrieben, in diesem Fall stand jedoch „Secret Message“ drauf. Die TikTok-Nutzerin "ashleywilkins28" zeigte in einem kurzen Clip, um was es sich bei dieser geheimen Nachricht handelte.

Dort wo der Hinweis „Vorsicht, das Getränk, das Du genießen möchtest, ist extrem heiß“, angebracht ist, hat ein Starbucks-Mitarbeiter den Text kurzerhand umgewandelt. „Vorsicht, Du bist extrem heiß“ war dort nun ein eindeutiger Anmach-Spruch zu lesen.

© TikTok

Clip geht viral

Das Video ging im Netz innerhalb kürzester Zeit viral -1,5 Millionen haben den Clip bereits angeklickt. Viele User feierten den Starbucks-Mitarbeiter. So schrieb etwa ein Nutzer: „Was für eine Legende, er verdient ein Date!“

Ashley selbst war einigermaßen irritiert und kommentierte das Video mit „WTF“. In den Kommentaren erklärte die US-Amerikanerin dann noch: "Ich bin verheiratet und das Lustige ist, dass mein Mann neben mir stand.“