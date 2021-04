Bella Kilmartins aus der englischen Metropole Birmingham kann die lustigsten Augenblicke in ihrem Leben nicht genießen. Sobald die 24-jährige Britin zu lachen beginnt, schläft sie nämlich ein.

Bella leidet an Kataplexie. Darunter versteht man den auftretenden kurzzeitigen Verlust des Muskeltonus ohne Bewusstseinstrübung. Sobald die Britin aus vollem Herzen zu lachen beginnt, werden ihre Knie schwach und sie verliert die Kontrolle über ihren Körper. Dabei ist die 24-Jährige aber weiter bei Bewusstsein.

Dies schränkt Bellas Leben nicht nur ein, sondern kann mitunter auch richtig gefährlich werden. Wie die Engländerin dem „DailyStar“ berichtet, wäre sie einmal fast im Pool ertrunken. "Alle meine Muskeln wurden schwach, mein Kopf begann, unter Wasser zu sinken“, schildert die 24-Jährige. „Zum Glück wusste meine Freundin über meine Erkrankung und war innerhalb von wenigen Sekunden bei mir, um meinen Kopf über Wasser zu halten.“

Woman who falls asleep when she laughs due to rare condition almost died in pool https://t.co/5aFbF5YdEH pic.twitter.com/hhk73RROoM