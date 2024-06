"Just Stop Oil"-Aktivisten färben Stonehenge orange

"Just Stop Oil"-Aktivisten haben Stonehenge am Vorabend der Sommersonnenwende orange besprüht.

Salisbury, England. Am Mittwoch gegen 11 Uhr beschädigten Klimaaktivisten das antike Monument. Sie fordern von der kommenden Regierung, die Förderung von Öl, Gas und Kohle bis 2030 zu beenden. Ein Video zeigt die Aktion:

???? BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



???? 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



???? Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu