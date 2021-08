Videos zeigen die Taliban-Kämpfer bei verschiedenen Freizeitaktivitäten, so Filmen sich die Kämpfer beim Autodrom und im Fitnesscenter.

Nachdem die Taliban die Machtübernahme in Afghanistan vollendet hat, spielten sich in Fitnesscentern und Vergnügungsparks von Kabul skurrile Szenen ab. Videos zeigen die Taliban-Kämpfer wie sie in Autoscooter sitzen auf einem Kinderkarussellen reiten und im Fitnesscenter trainieren. Derweilen versinkt Kabul im Chaos, immer mehr Menschen versuchen noch verzweifelt das Land zu verlassen.

Video zum Thema: Taliban-Kämpfer fahren Karussell Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen