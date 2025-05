Kaschmir-Konflikt: Indien meldet "erste ruhige Nacht"

"Es wurden keine Zwischenfälle gemeldet"

Nach der Einigung auf eine Waffenruhe mit Pakistan im Kaschmir-Konflikt hat Indien eine "erste ruhige Nacht" gemeldet. "Die Nacht blieb weitgehend friedlich in Kaschmir und anderen Gebieten entlang der internationalen Grenze", erklärte die indische Armee am Montag. "Es wurden keine Zwischenfälle gemeldet." Es sei somit "die erste ruhige Nacht in den letzten Tagen" verzeichnet worden.

Nach der Eskalation des Konflikts mit Pakistan in der Kaschmir-Region hatten sich Indien und Pakistan am Samstag auf eine Feuerpause geeinigt. Sie erwies sich zunächst aber als brüchig. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben. Am Sonntag beruhigte sich die Lage dann.

Beide Länder beanspruchen Kaschmir vollständig

Die Region Kaschmir im Himalaya ist seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans im Jahr 1947 geteilt. Beide Länder beanspruchen Kaschmir vollständig für sich und haben bereits zwei Kriege um die Kontrolle der Bergregion geführt.

Nach einem tödlichen Anschlag auf indische Touristen im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs im April war der seit Jahrzehnten andauernde Konflikt wieder aufgeflammt. Immer wieder meldeten Indien und Pakistan gegenseitige Angriffe sowie Beschuss. Dabei wurden seit Mittwoch mindestens 60 Zivilisten getötet. Kurz vor Verkündung der Waffenruhe hatten Indien und Pakistan auch Angriffe auf Luftwaffenstützpunkte des jeweils anderen Landes geflogen.