× Kate und ihre Kids stellten Meghan in Schatten

Die älteren Kinder von Kate und William waren beim Staatsbegräbnis dabei.

Mini-Royals. Erst in letzter Minute hatten William und Kate entschieden, ihre beiden älteren Kinder George und Charlotte zum Trauergottesdienst für die Queen mitzunehmen. Der neunjährige Prinz George und die siebenjährige Prinzessin Charlotte eroberten an diesem historischen Tag alle Herzen im Flug, als sie mit ernster Miene gemeinsam mit ihren Eltern hinter dem Sarg ihrer geliebten „Gan-Gan“, wie sie ihre Urgroßmutter nannten, herschritten.

Ihr kleiner Bruder Louis (4) war nicht dabei, er sei noch zu klein. „Er versteht nicht, was mit seiner Uroma passiert ist, stellt viele Fragen“, verriet Mama Kate.

© Getty Images ×

© AFP

Charlotte mit Hut und Pferde-Brosche am Revers

Elegant. Charlotte und George fuhren am Morgen gemeinsam mit ihrer Mutter Kate und Königsgemahlin Camilla im Auto zur Westminster Hall und weiter zur Westminster Abbey. Höchst elegant die beiden Mini-Royals: Der kleine George trug einen blauen Anzug mit schwarzer Krawatte, seine Schwester einen schwarzen Mantel und wie ihre Mutter einen Hut. An Charlottes Mantel heftete eine kleine Brosche in Hufeisenform – wie ihre verstorbene Urgroßmutter ist die kleine Prinzessin leidenschaftlicher Pferde-Fan.

Den Trauergottesdienst verfolgten die beiden Kinder ernst, freilich wohl ohne die Tragweite der Veranstaltung erfassen zu können. Prinz George richtete den Blick konzentriert in das Programmheft, Prinzessin Charlotte blickte immer wieder zu ihrer Mutter Kate, die ihr beruhigende Worte ins Ohr zu flüstern schien.

Kate war in perfektem schwarzen Outfit erschienen, trug dazu eine dreireihige Perlenkette aus der Schmuck-Sammlung der Queen sowie Perlenohrringe von Diana. Mit ihren Kids zog sie alle Blicke auf sich – Harrys Frau Meghan wirkte daneben fast verloren

Thronfolger. George und Charlotte sind nach ihrem Vater Prinz William nun die Nummer zwei und drei in der britischen Thronfolge. Damit dürften sie künftig eine prominente Rolle im Königshaus spielen. Dass sie am Begräbnis teilnahmen, wird auch als Signal in diese Richtung gewertet.