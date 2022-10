Klimaaktivisten kleben sich in BMW-Welt fest

Die Klima-Kleber schlagen erneut zu. Diesmal hat es den Showroom von BMW erwischt, wo sich mehrere Aktivisten an einem nagelneuen M8 festklebten.

Ausgegangen ist diese Aktion von der Gruppierung "Scientist Rebellion", in der Wissenschaftler eine "sofortige Dekarbonisierung des Verkehrssektors" und 100 Stundenkilometer als Tempolimit auf Autobahnen. Außerdem verlangen sie die Rückkehr des Neun-Euro-Tickets - ein günstiges, bundesweites Monatsticket in Deutschland, welches im Sommer für drei Monate aufgrund der hohen Energiepreise eingeführt wurde.

+++ BREAKING +++



13 members of Scientist Rebellion are currently glued to a car inside a BMW showroom in Munich, demanding the immediate decarbonization of the transport sector. #UniteAgainstClimateFailure

(1/10) pic.twitter.com/0QJYEqyfFP — Scientist Rebellion (@ScientistRebel1) October 29, 2022

Um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen, haben sich die Aktivisten nun in der BMW-Welt an einem M8 festgeklebt und diesen mit Farbe übergossen. Insgesamt waren durch die Aktion 40 Polizeikräfte im Einsatz, welche "in München inzwischen Übung" mit den Klimaaktivisten hätten, so ein Beamter des Polizeiapparates. Ob ein Sachschaden am Auto entstanden ist, wird noch geprüft.