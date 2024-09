Kommission mahnt EU-Staaten zum Kampf gegen Hasskriminalität

"Rassismus und Hass gegenüber LGBTIQ-Personen haben zugenommen."

Die Europäische Kommission warnt vor zunehmendem Hass gegen nicht heterosexuelle Menschen. Obwohl die EU und ihre Mitgliedstaaten erhebliche Fortschritte gemacht hätten, habe die Corona-Pandemie und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Polarisierung in der Gesellschaft vertieft - auch in Bezug auf LGBTIQ-Rechte, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. "Rassismus und Hass gegenüber LGBTIQ-Personen haben zugenommen", teilte die Behörde mit.

Lesen Sie auch Europäische Kommission ebnet den Weg für Flugtaxis Ein neues Maßnahmenpaket der EU-Kommission soll für Flugtaxis einheitliche Regelungen innerhalb der EU-Staaten schaffen

Die englische Abkürzung LGBTIQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und intergeschlechtliche sowie queere Menschen. Die Kommission drängt die EU-Staaten dazu, nationale Strategien zu fördern und strukturelle Diskriminierung zu bekämpfen sowie mehr Geld bereitzustellen. Die zuständige EU-Kommissarin Vera Jourova sagte: "Um eine Gesellschaft frei von Rassismus, Diskriminierung und Ungleichheit zu fördern, müssen wir unsere gemeinsamen Anstrengungen verstärken und unsere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den Organisationen der Zivilgesellschaft intensivieren."