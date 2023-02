Kommt 'How I Met Your Mother'-Comeback?

"How I Met Your Mother"-Fans aufgepasst! Josh Radnor, der Ted Mosby spielte, und Alyson Hannigan (Lily Aldrin) treffen sich gemeinsam zum Mittagessen. Das sorgt nun für Comeback-Theorien in der Fan-Szene.

Die Serie gilt als eine der erfolgreichsten Sitcoms des 21. Jahrhunderts. Die Eckdaten: 9 Staffeln, 208 Folgen, Laufzeit 2005-2014. Alleine in den USA sahen das Serienfinale über 13 Millionen Zuseher. Grund genug für die Produzenten Carter Bays und Craig Thomas das Universum zu erweitern. Das Spin-Off "How I Met Your Father" geht nun schon in seine dritte Staffel. Auch wenn der weltweite Hype im Gegensatz zum Original ausblieb, sind die Kritiken und die Quoten gut. Der neue Instagram-Post von Josh Radnor erheitert nun die Gemüter der Fans und heizt die Theorien über ein Comeback an:

2 der 5 Hauptcharaktere der alten Serie hatten bereits ihre Gastauftritt in "How I Met Your Father": Neil Patrick Harris kehrte in seine legendären Rolle als Barney Stinson zurück, und Cobie Smulders spielte wieder die Robin Scherbatzky.

Es fehlt also Jason Segel als Marshall Eriksen und eben Radnor und Hannigan. Die Fans der Serie wünschen sich nun sehnlich die übrigen Cameos. Die neue Hauptdarstellerin Hillary Duff heizt die Theorien noch weiter an, sie habe sich bereits zu einem digitalen Austausch mit Radnor getroffen.